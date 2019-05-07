سائرون: عبد المهدي الزم نفسه بحسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران

وقال النائب برهان المعموري في حديث لـ الخليج 365، ان "مايطرحه البعض عن رغبة سائرون بالاستحواذ على المناصب والدرجات الخاصة هو امر غير صحيح"، مبينا "اننا وبعض اطراف الفتح لم نشارك بالحكومة ولكننا داعمين لها طالما كانت تلبي رغبات الشارع وتقديم الخدمات".

وأوضح أن "بعض الكتل التي تتحدث عن الذهاب الى المعارضة هي ممثلة الان بالحكومة"، مشيرا الى أن "سائرون تنازلت عن استحقاقها الانتخابي في الوزارات فكيف من الممكن ان تنافس للحصول على منصب مدير عام او كيل عام فهو كلام غير منطقي".



ولفت الى ان "اصرارنا على حسم ملف الدرجات الخاصة يأتي لاننا على قناعة بان كل مايجري في العراق من فساد وهدر بالمال العام سببه ادارة الدرجات الخاصة بالوكالة"، مشيرا الى "وجود شخصيات غير كفوءة للمناصب نتيجة الانتماء لحزب او جهة سياسية من خلال المحاصصة".

واكد المعموري، ان "ملف الدرجات الخاصة ينبغي ان يحسم قبل 30 حزيران، وكما الزم رئيس الوزراء لنفسه بهذا الموعد"، مشددا "لا يوجد اي نية لدينا بتمديد الموعد لان رئيس الوزراء هو المعني بحسم هذا الملف".

وأكد أهمية أن "لا يتسرع وان ياتي باسماء نزيهة وكفوءة ناهيك عن ان البعض من العاملين حاليا في بعض المناصب هم بالاصل اكفاء ولا خلاف عليهم ومن الممكن بكل بساطة ارسال اسماءهم لتثبيتهم بالاصالة".

وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي اكد، الاربعاء 1 ايار 2019، ان هناك بعض الكتل السياسية بدأت تشعر بالتهميش والاقصاء في اتخاذ القرار السياسي بسبب تفرد طرفين بالقرار.