واضاف ان "ابرز هذه الالملفات هي الحرب على الإرهاب وإعمار المدن العراقية المحررة من تنظيم داعش والدعم الأميركي العسكري للعراق، وكذلك موضوع العقوبات على إيران وضرورة مراعاة وضع العراق فيما يتعلق بالصراع الأميركي الإيراني الحالي"، مشيرا الى ان "الحديث عن وجود مشاكل بين عبد المهدي والإدارة الأميركية عار عن الصحة".
واضاف انه "خلال أقل من 10 أيام، تلقى عبد المهدي اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو"، موضحا ان "تأجيل الزيارة جاء بسبب وجود عدة ملفات عراقية تحتاج إلى ترتيب، ولتأخر وصول السفير الأميركي الجديد ماثيو تولر إلى بغداد، لأسباب لا تتعلق بالعراق بل بالأميركيين أنفسهم".
وأكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، السبت الماضي، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي دعم بلاده للحكومة العراقية وسياستها الخارجية، فيما شدد عبد المهدي على رغبة العراق بنقل التكنولوجيا والخبرات الامريكية الى العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي قريبا في واشنطن ومصدر يكشف عن سبب تأجيلها اكثر من مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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