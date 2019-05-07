وأضاف، أن "هناك العديد من الملفات الخطيرة والتحديات التي تواجه المحافظة من بينها تواجد قوات حزب العمال الكردستاني والقوات التركية على أراضينا إضافة إلى الصراعات في سهل نينوى وملف النازحين والفساد وتهريب النفط والمشاريع المتلكئة وإعمار المناطق المدمرة"، مبيناً أن "جميع هذه التحديات لا يمكن لمجلس محافظة نينوى أو محافظها الجديد ولا حتى خلية الأزمة التعامل معها بشكل سريع وقوي".
وأكد القدو، أن "تعيين قائد عسكري لديه الجرأة للضرب بيد من حديد ومعالجة الملفات الحرجة في المحافظة هو الحل الوحيد لأن الوضع الحالي بجموده لن يحقق شيئاً"، مشدداً على أن "البعض لا يريد أن يستمع للحلول المطروحة والبعض الآخر مستفيد من الوضع الحالي".
وكان مجلس النواب قرر، في جلسته التي عقدت الخميس (2 ايار 2019)، تأجيل فقرة التصويت على حل مجلس محافظة نينوى إلى إشعار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لإعلان حالة الطوارئ بنينوى وتعيين حاكم عسكري بصلاحيات واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.