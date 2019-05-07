نائب يدعو لإعلان حالة الطوارئ بنينوى وتعيين حاكم عسكري بصلاحيات واسعة

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "تحليله ومتابعته للواقع السياسي والأمني والاقتصادي الذي تعيشه محافظة نينوى، يجعله على قناعة كاملة بأن الحل الأمثل لها هو إعلان رئيس الوزراء حالة الطوارئ لمدة شهر والطلب من مجلس النواب التصويت على هذا الإعلان، وتعيين حاكم عسكري بصلاحيات واسعة فيها".

وأضاف، أن "هناك العديد من الملفات الخطيرة والتحديات التي تواجه المحافظة من بينها تواجد قوات حزب العمال الكردستاني والقوات التركية على أراضينا إضافة إلى الصراعات في سهل نينوى وملف النازحين والفساد وتهريب النفط والمشاريع المتلكئة وإعمار المناطق المدمرة"، مبيناً أن "جميع هذه التحديات لا يمكن لمجلس محافظة نينوى أو محافظها الجديد ولا حتى خلية الأزمة التعامل معها بشكل سريع وقوي".



وأكد القدو، أن "تعيين قائد عسكري لديه الجرأة للضرب بيد من حديد ومعالجة الملفات الحرجة في المحافظة هو الحل الوحيد لأن الوضع الحالي بجموده لن يحقق شيئاً"، مشدداً على أن "البعض لا يريد أن يستمع للحلول المطروحة والبعض الآخر مستفيد من الوضع الحالي".

وكان مجلس النواب قرر، في جلسته التي عقدت الخميس (2 ايار 2019)، تأجيل فقرة التصويت على حل مجلس محافظة نينوى إلى إشعار آخر.