صحيفة تكشف عن صفقة اميركية لمنح العراق استثناء من عقوبات ايران مقابل شروط

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "واتشنطن عرضت على العراق منحه استثناء من تنفيذ العقوبات على إيران، لقاء حصول شركات أميركية على تسهيلات لتنفيذ عقود في قطاع الطاقة الكهربائية"، مبينا ان "الولايات المتحدة تعتقد أن العراق قد يستغرق نحو أربعة أعوام لحل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية، وأنه سينفق نحو 20 مليار دولار في هذا القطاع، وليس 14 مليارا كما تخطط الحكومة".وتابع ان "واشنطن لا تعارض ربط حصول شركاتها على تسهيلات لتنفيذ مشاريع بملف العقوبات على إيران"، موضحا ان "هذه الصيغة، ستضمن للولايات المتحدة تشغيل شركاتها في العراق ضمن استثمارات مالية ضخمة، فضلا عن ضمانها وصول العراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، ليتخلص من ارتباطه العضوي بإيران في هذا الملف".

واكد المصدر ان "الحكومة العراقية تدرس العرض الأميركي بشكل جدي، وربما توافق عليه".

ويستورد العراق من إيران الكهرباء، والغاز اللازم لتشغيل محطاته الخاصة بتوليد الكهرباء، أي أن مشترياته الرئيسية تتعلق بقطاع واحد.

ووفقا للصفقة الأميركية المعروضة على العراق، فإن بإمكان بغداد مواصلة شراء الكهرباء والغاز من إيران، حتى انتهاء الشركات الأميركية من تنفيذ مشاريع تسمح للعراق بتوليد طاقته التي يحتاجها على أرضه.