نائب: حكومة العبادي لم تنتج شيئا ووزير الكهرباء لايقدر على إدارة ملف الوزارة

وقال الكربولي خلال برنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية ان "حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لم تنتج شيئا ومررنا بملحمة في العملية السياسية ولم نتقدم خطوة".

وأضاف ان "تحرير المناطق من تنظيم داعش شارك فيه اكثر من جهة سواء كان الحشد او الجيش العراقي وحتى الدعم للتحالف الدولي"، مبينا ان "العبادي لم يكن له تأثير على الحشد الشعبي".



من جهة ثانية، اكد الكربولي ان "وزير الكهرباء لؤي الخطيب ليس له القدرة على إدارة ملف الكهرباء المستعصي"، لافتا الى ان "هناك عمليات بيع وشراء في ملف الكهرباء والعقود".

وتابع الكربولي ان "وزير الكهرباء قام بتقريب اشخاص من المحامين لتنظيم عقود لوزارة الكهرباء والاتصال مع الشركات في البيوت للحصول على كومشنات"، معربا عن استغرابه من "قبول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لهذا الامر".

