وأضاف ان "تحرير المناطق من تنظيم داعش شارك فيه اكثر من جهة سواء كان الحشد او الجيش العراقي وحتى الدعم للتحالف الدولي"، مبينا ان "العبادي لم يكن له تأثير على الحشد الشعبي".
من جهة ثانية، اكد الكربولي ان "وزير الكهرباء لؤي الخطيب ليس له القدرة على إدارة ملف الكهرباء المستعصي"، لافتا الى ان "هناك عمليات بيع وشراء في ملف الكهرباء والعقود".
وتابع الكربولي ان "وزير الكهرباء قام بتقريب اشخاص من المحامين لتنظيم عقود لوزارة الكهرباء والاتصال مع الشركات في البيوت للحصول على كومشنات"، معربا عن استغرابه من "قبول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لهذا الامر".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: حكومة العبادي لم تنتج شيئا ووزير الكهرباء لايقدر على إدارة ملف الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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