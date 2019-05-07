الكربولي: بعض المشاركين في ساحة الاعتصام اصبحوا وزراء وادعم انشاء اقليم سني

وقال الكربولي خلال برنامج حق الرد الذي تبثه قناة السومرية ان "بعض الناس غرر بهم عندما كانوا في ساحات الاعتصام ولم يستطيعوا الرجوع للعراق، وصدرت عليهم مذكرات قبض لانه لا يملكون امتداد سياسي".

وأضاف ان "السياسيين الذين كانوا على المنصات عادوا واصبحوا وزراء كسلمان الجميلي وغيرهم"، مبينا ان "خميس الخنجر قال بانه كان يمول ساحات الاعتصام".



وبشأن اقامة اقليم سني، اكد الكربولي "انني ادعم الإقليم السني على ان يكون جزء من العراق"، مبينا ان "انشاء إقليم سني يجب ان يكون بتوافق سياسي واعتراف به من قبل الجميع، وبعكسه فانه سيولد ميتا".

وتابع "كنت ضد تكوين الإقليم السني عام 2010 لاعتقادي بان هناك فسحة امل لتعايشات سياسية وان شركائنا السياسيين سيقفون معنا ويساعدوننا الا ان مناطقنا تضررت"، موضحا ان "الشركاء السياسيين وقفوا ودافعوا عنا، لكن هل الدفاع لكونه عراقي او لكونه شيعي تدافع عن مذهبك او قوميتك".

واعرب الكربولي عن امله ان "يرى الأشخاص الذين يقولون بانه دافع كعراقي"، موضحا ان "أبناء الجنوب ياتون اليوم ويحررون مناطقنا ويقولون باننا ندافع عن مذهبنا او العتبات المقدسة".

