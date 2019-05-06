بالصور.. حريق في الصويرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع مساء اليوم، في مخزن للمواد الغذائية في قضاء الصويرة بمحافظة واسط، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

