برهم صالح يهاتف محمد بن سلمان

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) في خبر أطلعت عليه الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية العراقي صالح هنأ، ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك". وأضافت أن "محمد بن سلمان أعرب عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات".



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