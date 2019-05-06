مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بحادث سير على طريق بابل-بغداد

وقال القصاب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حادث اصطدام مروع وقع بين مركبتين على الطريق السريع الدولي بين محافظة بابل والعاصمة بغداد في ناحية الامام بين الجسر 13 والجسر 14، حيث كانت المركبة الاولى تويوتا كراون لونها ابيض، والمركبة الثانية كيا بنجو براد لونها ابيض".

واضاف انه "تم توجيه دوريات من مرور بابل لاجراء التحقيق بالحادث وتبين من خلال الكشف الموقعي ان سائق المركبة الاولى كان قادماً من محافظة الديوانية بأتجاه بغداد وحصل عطب بالاطار الامامي للمركبة مما ادى الى فقدان السيطرة عليها وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بهكذا مواقف مما ادى الى انتقال المركبة للمسار المعاكس وهو القادم من بغداد بأتجاه الديوانية وصدم المركبة الثانية".



وتابع ان "الحادث نتج عن مصرع سائق المركبة الاولى وشخص اخر واصابة ثالث كان معهما حالته الصحية حرجة وخطرة واصابة سائق المركبة الثانية ومساعده بجروح خطرة"، موضحا انه "تم نقل الجميع الى اقرب مستشفى".

وشدد على "توجيهاتنا السابقة بخصوص متابعة جودة الاطارات الخاصة بالمركبة وفي حالة حصول عطب باحدها تتخذ كل الاجراءات الخاصة بالسيطرة الكاملة على المركبة لحين توقفها وبدون استخدام موقفها".

يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.