وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل محطة وقود تابعة في معسكر شيخ سعد ضمن منطقة بوب الشام ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق وابعاد خطر النيران عن الصهاريج القريبة والخزانات الارضية"، مشيرا الى انه "اندلع اثناء تفريغ صهريج محمل بوقود البنزين سعة ٣٦ الف لتر".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق وابعاد خطر النيران عن الصهاريج القريبة والخزانات الارضية"، مشيرا الى انه "اندلع اثناء تفريغ صهريج محمل بوقود البنزين سعة ٣٦ الف لتر".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل محطة وقود في بوب الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.