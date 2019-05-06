اندلاع حريق داخل محطة وقود في بوب الشام

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل محطة وقود تابعة في معسكر شيخ سعد ضمن منطقة بوب الشام ببغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق وابعاد خطر النيران عن الصهاريج القريبة والخزانات الارضية"، مشيرا الى انه "اندلع اثناء تفريغ صهريج محمل بوقود البنزين سعة ٣٦ الف لتر".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.