المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط فرعين لمصرف الرافدين وسط العاصمة

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بالعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية عن محيط بنايتين تابعتين لمصرف الرافدين وهما فرع الفردوس وفرع العلوية مقابل ساحة الفردوس وسط بغداد".

وأضافت الأمانة، أن "العمل تم بمتابعة مكتب امين بغداد ومشاركة الدائرة الانتاجية لتباشر بعدها ملاكات الامانة الخدمية بحملة لتنظيف وتاهيل الموقعين خصوصا وأنهما مغلقين منذ سنة 2008".



يشار الى ان امانة بغداد اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الصبات الكونكريتية في مناطق مهمة من العاصمة.