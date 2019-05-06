الخزين المائي في البلاد يصل قرابة 50 مليار م3

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الخزين المائي في البلاد أزداد الى 49.59 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.48 مليار م3".

وأضافت أن "الفراغ الخزني في الثرثار بلغ 22.35 مليار م3، فيما بلغ توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1100 ميكا واط".



وفيما يلي نص بيان الخلية :

1- محافظة نينوى:

منسوب سد الموصل 323.10 م

الايراد المائي 3346 م3/ثا

الاطلاق 2800 م3/ثا.

الخزين المائي 8.67 مليار م3

منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.72 م.

2- محافظة صلاح الدين:

منسوب نهر دجلة في بيجي 107.13 م.

التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 4500 م3/ثا.

التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة الحلوة 150 م3/ثا.

التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 400 م3/ثا.

3- محافظة كركوك:

التصريف المطلق من سد دوكان 650 م3/ثا.

المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس باتجاه نهر دجلة 536 م3/ثا.

4- محافظة بغداد:

منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.54 م وبتصريف 341 م3/ثا.

5- محافظة ديالى:

اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 280 م3/ثا.

منسوب سد حمرين 105.26 م

الايراد المائي 475 م3/ثا.

التصريف المطلق 650 م3/ثا.

الخزين المائي في السد 2.84 مليار م3.

6- محافظة واسط:

مقدم سدة الكوت 18.18 م

موخر سدة الكوت 13.98 م

اطلاق سدة الكوت 526 م3/ثا.

تحويل مياه باتجاه مهرب المصندك بحدود 10 م3/ثا.

7- محافظة ميسان:

التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 560 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن المحافظة بالشكل التالي:

مهرب كميت 60 م3/ثا.

نهر الكحلاء 16 م3/ثا

نهر المشرح 13 م3/ثا

نهر العريض 63 م3/ثا

نهر البتيرة 185 م3/ثا

نهر المجر الكبير 85 م3/ثا

تصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 105 م3/ثا

تصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 90 م3/ثا

8- محافظة البصرة:

تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 829 م3/ثا.

المناسيب المتحققة في شط العرب:

القرنة 2.34 م

المدينة 2.32 م

كتيبان 1.70 م

العشار 1.51 م

سيحان 1.68 م

9- محافظة ذي قار:

التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود المحافظة بحدود 140 م3/ثا.

منسوب مقدم ناظم البدعة 9.15 م

منسوب مؤخر ناظم البدعة 7.00 م

التصريف المطلق 44 م3/ثا منه 42 م3/ثا الى هور ابو زرك.

10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 530 م3/ثا.

منسوب سد حديثة 137.40 م

الاطلاق 170 م3/ثا

الخزين 4.45 مليار م3

11- الخزين المائي أزداد الى 49.59 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.48 مليار م3.

الفراغ الخزني في الثرثار 22.35 مليار م3.

توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1100 ميكا واط.