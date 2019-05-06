رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مننه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح تبادل التهاني هاتفيا مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

وأعرب رئيس الجمهورية، لكل من "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الايراني حسن روحاني وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر وملك الاردن عبد الله الثاني وامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تهانيه و تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار".



من جانبهم، وبحسب البيان، هنأ "أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رئيس الجمهورية بحلول شهر الخير والطاعة"، معربين عن "خالص تهانيهم واطيب تمنياتهم لسيادته، وان يمن العلي القدير على الشعب العراقي بالعزة والرفعة والسؤدد".