رئيس الجمهورية يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية

وأعرب رئيس الجمهورية، لكل من "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الايراني حسن روحاني وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر وملك الاردن عبد الله الثاني وامير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تهانيه و تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم بمزيد من التقدم والازدهار".
من جانبهم، وبحسب البيان، هنأ "أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رئيس الجمهورية بحلول شهر الخير والطاعة"، معربين عن "خالص تهانيهم واطيب تمنياتهم لسيادته، وان يمن العلي القدير على الشعب العراقي بالعزة والرفعة والسؤدد".
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