ونقلت وكالة "فارس" عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح عصر، إن "خطوات اميركا رامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة ومخططاتها الرامية لعرقلة تصدير النفط الايراني"، معتبراً هذه الخطوات بأنها "تعود بالضرر على شعوب المنطقة وكذلك الشعب الاميركي".
ووصف روحاني "الاتفاقات بين طهران وبغداد بالقيّمة في مسار توطيد العلاقات بين البلدين"، عادّاً "الجهود المبذولة في سياق تمتين الاواصر بينهما أكثر مما مضى رغبة للشعبين الايراني والعراقي".
وأعرب الرئيس الإيراني، عن "ارتياحه لرسوخ الامن والاستقرار والوحدة في العراق بلد الجوار"، مؤكداً: "أننا نسعى بكل طاقاتنا لتمتين أواصر الصداقة وتنفيذ الاتفاقات المشتركة بسرعة".
ووصف روحاني "الاتفاقات بين طهران وبغداد بالقيّمة في مسار توطيد العلاقات بين البلدين"، عادّاً "الجهود المبذولة في سياق تمتين الاواصر بينهما أكثر مما مضى رغبة للشعبين الايراني والعراقي".
وأعرب الرئيس الإيراني، عن "ارتياحه لرسوخ الامن والاستقرار والوحدة في العراق بلد الجوار"، مؤكداً: "أننا نسعى بكل طاقاتنا لتمتين أواصر الصداقة وتنفيذ الاتفاقات المشتركة بسرعة".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يؤكد لصالح ضرورة تعاون بلدان المنطقة لمنع غطرسة اميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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