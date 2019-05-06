الكلداني يستقبل رئيس الطائفة القبطية في العراق وراعي كنيسة الروم الارثذوكس

وقال المكتب الاعلامي لبابليون في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الامين العام لحركة بابليون ريان الكلداني استقبل اليوم رئيس الطائفة القبطية في العراق القمص مينا الاورشليمي وراعي كنيسة الروم الارثذوكس الاب يونان الفريد بمقر الامانة العامة لحركة بابليون في بغداد" .

واضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التباحث في الاوضاع العامة للمكون المسيحي وسبل التعاون لتذليل العقبات التي تواجه ابناء المكون والحفاظ على تواجده في العراق والمنطقة" .



من جانبهم اشاد الاباء الكهنة بـ"الدور الفعال والجهود المبذولة من قبل حركة بابليون وتمثيلها للمكون المسيحي في قبة البرلمان".