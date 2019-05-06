بابل تقلص الدوام الرسمي الى الثانية ظهرا في رمضان

حصلت الخليج 365 على وثيقة صادرة من مجلس محافظة بابل، اليوم الاثنين، تتضمن تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة الى الثانية ظهرا بدلا من الثالثة بمناسبة شهر رمضان. وفي ادناه صورة عن الوثيقة:

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