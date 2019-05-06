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نائب: العمل ستتبع آلية جديدة للتخفيف عن كاهل ذوي الاحتياجات الخاصة

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وقال المعموري بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، خلال لقاءه وزير العمل والشؤون الإجتماعية باسم الربيعي، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مستفيضة حول مظلومية الكثير من المواطنيين ممن انقطعت عنهم رواتب شبكة الحماية الاجتماعية"، متطرقاً إلى "أهم الثغرات الموجودة في قانون شبكة الحماية والتي تسببت بمنع الكثير من شمولهم برواتب الحماية".

وأضاف أن "وزارة العمل والشؤون ستتبع آلية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة"، مبيناً "انها ستنشر صناديق ولأول مرة لاستلام البريد في المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها".

ودعا المعموري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى "تقليل الإجراءات الإدارية وشمول اكبر قدر من المواطنين براتب شبكة الحماية الاجتماعية"، مبدياً "استعداده لتقديم كل ما شأنه أن يسهم في زيادة العوائل المشمولة براتب الشبكة وزيادة الفئات المستحقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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