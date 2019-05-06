نائب: العمل ستتبع آلية جديدة للتخفيف عن كاهل ذوي الاحتياجات الخاصة

وأضاف أن "وزارة العمل والشؤون ستتبع آلية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة"، مبيناً "انها ستنشر صناديق ولأول مرة لاستلام البريد في المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها".
ودعا المعموري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى "تقليل الإجراءات الإدارية وشمول اكبر قدر من المواطنين براتب شبكة الحماية الاجتماعية"، مبدياً "استعداده لتقديم كل ما شأنه أن يسهم في زيادة العوائل المشمولة براتب الشبكة وزيادة الفئات المستحقة".
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