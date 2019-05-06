الكهرباء تناشد المحافظات بمتابعة المولدات الاهلية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "المساعي الجادة التي بذلتها ملاكاتها، نجحت بشكل كبير وملموس بزيادة انتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، وانها بدأت وستستمر بتجهز المواطنين بالتيار الكهربائي لما يزيد عن (٢٠) ساعة باليوم خلال شهر رمضان المبارك، في العاصمة بغداد والمحافظات".
وطالبت الوزارة، مجالس المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها، كونها الجهة المسؤولة عن متابعة ومراقبة عمل المولدات الاهلية والحكومية، بـ "التحرك الجاد لمتابعة عملها، والالتزام بالاسعار المخفضة للامبير المباع الى المواطنين، كون هذه المولدات لا تعمل اكثر من اربع ساعات يومياً كأقصى حد".
وطالبت الوزارة، مجالس المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها، كونها الجهة المسؤولة عن متابعة ومراقبة عمل المولدات الاهلية والحكومية، بـ "التحرك الجاد لمتابعة عملها، والالتزام بالاسعار المخفضة للامبير المباع الى المواطنين، كون هذه المولدات لا تعمل اكثر من اربع ساعات يومياً كأقصى حد".
وأشارت إلى "ضرورة حفاظ المواطنين على الطاقة وعدم الاسراف فيها لينعم الجميع بكهرباء مستمرة دون انقطاع".
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