أمانة بغداد تزيل ستة دور شيّدت تجاوزاً على محرمات شارع جنوب العاصمة

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بلدية الرشيد قامت بحملة ازالت خلالها ستة دور متجاوزة خلف علوة الرشيد شيدت على محرمات الطريق الحلقي". وأضافت أن "الطريق بحال انجازه سيخفف الزخم المروري وسيخدم المركبات الكبيرة التي تنقل البضائع من والى العلوة على وجه الخصوص مع وضع الموقع تحت المراقبة تجنباً لعودة التجاوزات مرة اخرى".



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