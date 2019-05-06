الجمارك تعلن ضبط مواد غذائية مخالفة في ام قصر الشمالي

وأكدت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه، انها قامت بـ"ضبط الحاوية وفقا لمحضر مشترك مع الجهات الساندة في المنفذ واحالتها للقضاء حسب الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة".
يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية في محاولات متكررة للتهريب والتحايل على القانون.
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