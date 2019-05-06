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الجمارك تعلن ضبط مواد غذائية مخالفة في ام قصر الشمالي

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وأكدت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365، نسخة منه، انها قامت بـ"ضبط الحاوية وفقا لمحضر مشترك مع الجهات الساندة في المنفذ واحالتها للقضاء حسب الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة".

يذكر أن الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية في محاولات متكررة للتهريب والتحايل على القانون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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