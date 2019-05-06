ونقل المكتب عن الغزي قوله، إن "الحكومة وضعت ملف الكهرباء في رأس أولوياتها، خاصة على مستوى التوزيع والنقل والعمل على انشاء المحطات وإيجاد الحلول لمواجهة اي طاريء"، مشددا على "ضرورة عمل المحافظات على انشاء مشاريع طاقة ضمن برامجها".
واشار الغزي الى "اهمية انجاز البرنامج الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظات، في الفترة المقبلة"، داعيا الى "ضرورة تطوير مطار الناصرية الدولي".
واكد الغزي على ان "رئيس الوزراء وجه بالمضي في إحالة المطار الى الاستثمار، وتطوير الخدمات والمرافق التابعة له".
من جهته، اكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني ان "المجلس بحث ملف انشاء المدارس المتلكئة، وشكل لجنة للوقوف على معوقات المشاريع الخاصة بها"، مشيرا الى ان "اللجنة ستتواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية ومعالجة التأخير الحاصل في تسلم المواطنين بذي قار حصصهم الغذائية".
كما قدم رئيس مجلس المحافظة والأعضاء المرافقين له درعا تذكاريا للامين العام بمناسبة توليه المنصب الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لمطالب جميع المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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