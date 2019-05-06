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مصدر مسؤول يكشف عن ما طالبته واشنطن من بغداد مؤخرا بشأن التسليح

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ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "مسؤولين أميركيين طالبوا العراق في الأسابيع الماضية بالالتزام ببنود اتفاقيات التسليح الموقعة بين البلدين"، مبينا ان "ذلك يشمل ضمان عدم استخدام الأسلحة في غير محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الأهلي، وأن تبقى محصورةً بيد القوات العراقية".

واضاف ان "الجانب الأميركي شدّد على رغبته في عدم وصول أسلحته إلى غير القوات العراقية"، مشيرا الى ان "هذا الأمر في حال تمّ خرقه مجدداً قد يهدد برنامج التسليح، خصوصاً للوحدات العراقية الخاصة التي يعتبر تجهيزها أميركياً مائة بالمائة، مثل قوات جهاز مكافحة الإرهاب ووحدات التدخّل السريع، وفرق كوماندوس الخاصة التي ترتبط بجهاز الاستخبارات العراقي".


يذكر ان واشنطن قد أرسلت شحنات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتوسطة والخفيفة للعراق، خصوصاً قبيل معركتي الفلوجة والموصل ضد "داعش" عام 2016، وهو ما فعلته دول أخرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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