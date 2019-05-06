واضاف ان "الجانب الأميركي شدّد على رغبته في عدم وصول أسلحته إلى غير القوات العراقية"، مشيرا الى ان "هذا الأمر في حال تمّ خرقه مجدداً قد يهدد برنامج التسليح، خصوصاً للوحدات العراقية الخاصة التي يعتبر تجهيزها أميركياً مائة بالمائة، مثل قوات جهاز مكافحة الإرهاب ووحدات التدخّل السريع، وفرق كوماندوس الخاصة التي ترتبط بجهاز الاستخبارات العراقي".
يذكر ان واشنطن قد أرسلت شحنات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتوسطة والخفيفة للعراق، خصوصاً قبيل معركتي الفلوجة والموصل ضد "داعش" عام 2016، وهو ما فعلته دول أخرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا وألمانيا وفرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول يكشف عن ما طالبته واشنطن من بغداد مؤخرا بشأن التسليح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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