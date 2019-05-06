الدفاع النيابية تجمع تواقيع لتخصيص اموال تدعم جهاز الامن الوطني

واضاف الشمري، ان "المعركة شرسة والمحافظة على نتائج وثمار الانتصار اصعب من تحقيقه، بالتالي فان معركتنا اليوم هي معركة استباقية متسارعة وهي بحاجة الى مواكبة التطور التكنلوجي في مجالات المراقبة"، مشددا على ان "جهاز الامن الوطني يعمل بجهود متواضعة جدا ورغم كل هذا فهو يحقق نتائج اكثر من رائعة".
واكد الشمري، "المضي بجمع تواقيع بغية اصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بتخصيص جزء من موازنة الطوارئ لدعم جهاز الامن الوطني في شراء اجهزة المراقبة المتطورة والدعم اللوجستي والميداني لعمل الجهاز".
وكان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري اكد ، الاثنين 15 نيسان 2019، أن التخصيصات المالية التي وضعت لجهاز الامن الوطني لا تتلائم وحجم التحديات، مطالبا بزيادتها.
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