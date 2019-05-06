ودعا الصحاف الأمم المتحدة الى "التدخل الفوري لوقفه"، مطالبا "الجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسات طارئة؛ لبحث تداعيات هذا العدوان، والخروج بمواقف عملية لإيقاف استمرار مسلسل العدوان، والقتل بحق أهلنا في القطاع، وضرورة استصدار قرارات تجريم هذا العدوان، وحماية أرواح، وممتلكات الشعب الفلسطيني".
واكد الصحاف "موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة بإنهاء الاحتلال، وإيقاف الاعتداءات المتكررة"، مشيرا الى ان "العراق يقف مع محنة الاهالي في القطاع ، والاستعداد لتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم".
يذكر ان قطاع غزة يتعرض منذ يومين الى قصف مستمر من قبل الطائرات الاسرائيلية ما ادى الى سقوط العديد من الضحايا بينهم نساء واطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يستنكر 'عدوان الكيان الصهيوني' على غزة ويدعو الأمم المتحدة للتدخل الفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.