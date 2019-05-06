نائب يحذر من محاولات تسويف قرار حماية المنتج المحلي ويدعو لاجراءات قاسية

وقال فلاح الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب وبعد التواقيع التي تم جمعها من قبلنا لاصدار قرار يحمي المنتج المحلي، قد مضى للتصويت على قرار بهذا الشان في جلسة الامس"، مبينا أن "القرار يمثل رسالة واضحة من السلطة التشريعية بانها ستكون الداعم الاول لحماية المنتج المحلي ضد اي محاولات لتدمير الاقتصاد العراقي لخدمة مصالح ضيقة".واضاف الخفاجي، ان "لدينا جهود اخرى سنمضي من خلالها لضمان تطبيق القرار على اكمل وجه، ومن بينها استضافة رئيس هيئة المنافذ الحدودية للاطلاع على الاجراءات التي سيتم اتباعها لتطبيق القرار"، لافتا الى ان "هناك اطراف قد لايخدمها قرار مجلس النواب وستعمل بشتى الوسائل لعدم تطبيقه وتسويفه".

وأكد أن "لنا وقفة قوية ستكون تجاه تلك الاطراف لمنعها من تنفيذ ماتريده حتى لو استلزمنا الامر الاستجواب والمحاسبة، لاي شخصية مهما كانت قوتها او الجهة التي تقف خلفها".

ونوه الخفاجي، بان "صحة المواطن العراقي وحماية الاقتصاد والمنتج المحلي هي خطوط حمراء ولن نسمح بتجاوزها لاي طرف، ولن نرضى باي محاباة او تهاون في تطبيق القرار واي قرارات مستقبلية يتم التصويت عليها بهذا الشان".

وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس الاحد على قرار لحماية المنتج المحلي وخاصة البيض والدواجن والسمك.

يشار الى ان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي اعلن، الاربعاء 1 ايار 2019 ، وعبر الخليج 365 عن جمع تواقيع 36 نائبا لاصدار قرار بمنع استيراد الدواجن وبيض المائدة.