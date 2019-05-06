نائب: شهر رمضان سيشهد تغيرات واضحة بالخارطة السياسية

واضاف الزيادي، أن "الوضع الرسمي للكتل مازال كما هو ولايوجد اي تغيير، فالاصلاح والبناء مازال كل طرف محافظا على كتله واعضاءه ولاتوجد اي انشقاقات او انتقالات رسمية"، مرجحا ان "يشهد شهر رمضان تغيرات واضحة في الخارطة السياسية وستظهر احزاب وكيانات جديدة وقسم من الاصلاح سيذهبون الى البناء وقسم من البناء سيأتون الى الاصلاح".
وكان النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي كشف، الثلاثاء 30 نيسان 2019، عن حراك برلماني لتشكيل كتلة جديدة لتنسيق العمل داخل البرلمان بغية تصحيح مسار العملية السياسية قد تضم قرابة المئة نائب، مشيرا الى انها لن تكون كتلة سياسية كباقي الكتل بل هو تقارب برلماني لتصحيح المسار.
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