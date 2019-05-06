مجلس البصرة يعتزم استجواب المحافظ لـ'تمسكه بمنصبين'

وتابع، أن "تمسكة بالمنصبين تسبب في وقت سابق باثارة الشارع البصري واشعال الصراع بين الكتل السياسية الذي اثر سلباً على المواطن وأمنه والخدمات المقدمة اليه"، موجها عتابا الى، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال فيه "يجب اتخاذ اجراء حازم لاستكمال اعضاء مجلس النواب".
واكد گيطان، أن "مجلس محافظة البصرة سيتوجه خلال المدة القلية المقبلة لاستجواب المحافظ بشأن بقاءه متمسكاً بالمنصبين وبشأن نقاط اساسية اخرى".
يذكر أن محافظ البصرة اسعد العيداني، وجه في (9 نيسان 2019)، كتابا رسميا الى مجلس المحافظة يؤكد فيه الاستمرار بممارسة عمله كمحافظ بموجب المرسوم الجمهوري.
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