التقاعد تعلن دفع الوجبات المتبقية من مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين

وأضافت الهيئة، "بإمكان المتقاعدين من حاملي بطاقات الدفع الالكتروني مراجعة مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم، أما بالنسبة لمتقاعدي الصرف اليدوي يتوجب عليهم أصدار بطاقات الدفع الألكتروني في المحافظات وثم يُصار الى مراجعة ديوان الهيئة قسم حسابات المتقاعدين لغرض صرف مبالغ مكافأتهم".
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