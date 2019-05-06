التقاعد تعلن دفع الوجبات المتبقية من مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه سيتم "دفع الوجبة المتبقية من مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين من الذين أُحيلوا الى التقاعد بالوجبات ( نيسان، حزيران ، آب ، تشرين الأول ، كانون الأول 2018 و شباط 2019)".

وأضافت الهيئة، "بإمكان المتقاعدين من حاملي بطاقات الدفع الالكتروني مراجعة مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم، أما بالنسبة لمتقاعدي الصرف اليدوي يتوجب عليهم أصدار بطاقات الدفع الألكتروني في المحافظات وثم يُصار الى مراجعة ديوان الهيئة قسم حسابات المتقاعدين لغرض صرف مبالغ مكافأتهم".