واضاف المكتب ان "الوزير ناقش خلال الاجتماع موضوع التخصيصات المالية المرصودة للوزارة والهيئات وكيفية ايجاد ابواب للمناقلة كتعظيم الموارد في سبيل النهوض بواقع الاداء الوظيفي"، مشيرا الى ان "الوزير اصدر جملة قرارات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للموظف".
وتابع المكتب ان"الوزير وافق على اقرار مخصصات الخطورة وكذلك المخصصات الادارية بواقع 30% لملاكات الوزارة، فضلا عن اطلاق سلف للموظفين من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي"، مبينا ان "الوزارة تسعى لايجاد تخصيصات كافية لتوزيعها بين الدوائر والهيئات التي تواجه مشاكل مالية في بعض الجوانب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل يوافق على إقرار مخصصات الخطورة والمخصصات الادارية لملاكات الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.