وزير العمل يوافق على إقرار مخصصات الخطورة والمخصصات الادارية لملاكات الوزارة

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ترأس اجتماعا مع مديري الدوائر الادارية والمالية في الوزارة وهيئتي الحماية وذوي الإعاقة لبحث امكانية ايجاد ابواب لصرف مكافآت تشجيعية للموظفين لتحفيزهم على العمل والارتقاء بمستوى الاداء".

واضاف المكتب ان "الوزير ناقش خلال الاجتماع موضوع التخصيصات المالية المرصودة للوزارة والهيئات وكيفية ايجاد ابواب للمناقلة كتعظيم الموارد في سبيل النهوض بواقع الاداء الوظيفي"، مشيرا الى ان "الوزير اصدر جملة قرارات من شأنها تحسين الوضع المعيشي للموظف".



وتابع المكتب ان"الوزير وافق على اقرار مخصصات الخطورة وكذلك المخصصات الادارية بواقع 30% لملاكات الوزارة، فضلا عن اطلاق سلف للموظفين من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي"، مبينا ان "الوزارة تسعى لايجاد تخصيصات كافية لتوزيعها بين الدوائر والهيئات التي تواجه مشاكل مالية في بعض الجوانب".