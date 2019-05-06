

ولمزيد من التفاصيل ننقل اليكم الاجواء من العاصمة، مع مراسلنا هشام وسيم من منطقة الاعظمية وسط بغداد. ولمزيد من التفاصيل ننقل اليكم الاجواء من العاصمة، مع مراسلنا هشام وسيم من منطقة الاعظمية وسط بغداد. ما هي الاجواء عشية بدء رمضان المبارك؟ وكيف هي حركة المواطنيين والتبضع؟ وكيف هي تحضيرات المواطنين لرمضان؟ لمعرفة هذه التفاصيل وسواها، شاهدوا الفيديو الكامل المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أسواق بغداد تشهد حركة تبضع كبيرة عشية رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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