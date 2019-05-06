بالفيديو: معوقات تواجه قطاع التعليم أبرزها القبول العشوائي للطلبة

لم تقف موجة المشاكل عند هذا الحد، اذ كشفت لجنة التعليم النيابية عن وجود جملة من المعوقات التي تواجه عملية التعليم في الجامعات الاهلية من بينها عدم التزام بعض الجامعات بالقوانين والتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي.

وتجدر الاشارة الى أن تراجع مستوى التعليم العالي في البلاد يستدعي من الحكومة، بحسب متخصصين، ان تتخذ قرارت واجراءات جدية من شأنها الاسهام في حل مشاكل التعليم، التي اصبحت تؤثر بشكل سلبي على مستوى اصحاب الشهادات العليا.



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