بالفيديو: العراق الأول في الشرق الأوسط على إدخال منظومة ريّ حديثة!

تجربة رائدة في قطاع الزراعة، يقول الوزير صالح الحسني انها ستزيد من الرقعة الزراعية للمساحات الشاسعة، مع تقليل المياه اللازمة لذلك، بعدما ادخل العراق منظومة متطورة للري المطري تسمى الفلوبي.

ليس في العراق وحده، بل هي الاولى في الشرق الاوسط. وقد بوشر العمل بها في رقعة زراعية تمتد لسبعمئة دونم في قضاء الصويرة بمحافظة واسط. وفيما دعا مسؤولون الى تكرار العمل بهذه المنظومة في المحافظات الاخرى، قال متخصصون انها ستسهل من امتصاص نسبة من البطالة في المدينة.



وبحسب متخصصين، فان هذه المنظومة ستسهم في تقليل تهديدات انخفاض مناسيب مياه الانهر على المحاصيل الزراعية في واسط، ما ينعكس ايجابا على الواقع الزراعي للمحافظة والاقتصادي لعموم العراق.

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