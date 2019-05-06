الأمين العام لمجلس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لمطالب جميع المحافظات

وقال المكتب الاعلامي للغزي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء استقبل اليوم رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني وأعضاء المجلس، حيث اشاد الأمين العام بالانسجام والتنسيق بين أعضاء مجلس المحافظة في اداء مهامهم وخدمة المحافظة، مبديا استعداده لدعم جميع المحافظات وتلبية مطالبهم، ولا سيما فيما يتعلق باستحصال التخصيصات المالية الخاصة بالمشاريع المتوقفة والمدرجة منها ضمن موازنات المحافظات، وحركة الملاك في الدوائر والمديريات".ونقل المكتب عن الغزي قوله، إن "الحكومة وضعت ملف الكهرباء في رأس أولوياتها، خاصة على مستوى التوزيع والنقل والعمل على انشاء المحطات وإيجاد الحلول لمواجهة اي طاريء"، مشددا على "ضرورة عمل المحافظات على انشاء مشاريع طاقة ضمن برامجها".

واشار الغزي الى "اهمية انجاز البرنامج الحكومي، وخاصة فيما يتعلق بالمحافظات، في الفترة المقبلة"، داعيا الى "ضرورة تطوير مطار الناصرية الدولي".

واكد الغزي على ان "رئيس الوزراء وجه بالمضي في إحالة المطار الى الاستثمار، وتطوير الخدمات والمرافق التابعة له".

من جهته، اكد رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني ان "المجلس بحث ملف انشاء المدارس المتلكئة، وشكل لجنة للوقوف على معوقات المشاريع الخاصة بها"، مشيرا الى ان "اللجنة ستتواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية ومعالجة التأخير الحاصل في تسلم المواطنين بذي قار حصصهم الغذائية".

كما قدم رئيس مجلس المحافظة والأعضاء المرافقين له درعا تذكاريا للامين العام بمناسبة توليه المنصب الجديد.

