ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "بوادر الصراع للفوز بمنصب المحافظ بدأت عقب إزاحة المحافظ السابق مباشرة"، مبينا ان "كل فريق من المتصارعين يضم طيفا واسعا من الشخصيات السنية والشيعية والكردية، كما أنه ولأول مرة تدخل شخصيات سنية من خارج نينوى حلبة المنافسة للحصول على منصب المحافظ وإسناده لأحد حلفائها".



ورجح المصدر "وجود عمليات البيع والشراء والمساومة على المنصب"، لافتا الى ان "هناك كلام شبه موثق يفيد بأن إحدى الكتل عرضت مبلغ 250 ألف دولار وسيارة (GMC) حديثة لكل عضو في المحافظة مقابل ضمان تصويته على مرشحها لمنصب المحافظ".



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كانت هذه تفاصيل خبر 250 ألف دولار وسيارة حديثة.. 'مغريات' مقابل تمرير مرشح لمنصب محافظ نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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