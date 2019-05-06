نصيف تهاجم هيفاء الامين: ليس لك دور في قانون العنف الأسري

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قانون العنف الأسري حصيلة جهود نخبة من الأكاديميين والنواب والمختصين منذ 2012 وأولهم الوزيرة ابتهال الزيدي ولجان (المرأة والقانونية) النيابيتين في الدورات السابقة، وتم عقد العديد من الاجتماعات منذ ذلك الوقت مع المنظمات المتخصصة لإنضاج القانون، وكان للسيد محسن السعدون وللجنة القانونية بصمة مهمة في هذا القانون، وكذلك من خلال وجودنا في اللجنة القانونية ومناقشة المعترضين عليه وشرح مواده وفقراته وإيضاح أهميته، وبالتالي وصل القانون للتصويت بقراءته الاولى والثانية، كما تم تحفيز المنظمات الدولية لإعانة لجنة المرأة على تشريعه، وبالتالي من المعيب جداً على السيدة هيفاء الأمين ان تختزل جهود كل هؤلاء طيلة سبع سنوات لتدعي أنها تتعرض للتسقيط بسبب سعيها لتشريعه ".



وبينت ان "الانتقادات الشعبية والبرلمانية التي تتعرض لها النائبة الأمين سببها إساءاتها المتكررة لشعبها وإهانتها للعادات والتقاليد العربية والإسلامية، في حين بقية الشعوب تفتخر بعاداتها وتقاليدها بل وتقيم المعارض الثقافية والمهرجانات والنشاطات للتعريف بهذه العادات، أما إدعاؤها بأنها تتعرض للتسقيط بسبب سعيها لتشريع قانون العنف الأسري فهذا ادعاء باطل تحاول من خلاله أن تنسب هذا القانون لنفسها حصرياً وتبخس جهود كل الذين عملوا عليه طيلة السنوات الماضية ".

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