صادقون: رئاسات اللجان البرلمانية خرجت من بودقة المحاصصة





واضاف عواد، ان "الاشكاليات التي حصلت بآلية الانتخاب باللجان خارج التوافقات كانت ترتكز حول عدم وجود النصاب او الاختلاف حول النصف زائد واحد، مابين من يقول انه 12 او 13 عضو من العدد الكلي والبالغ 23 نائب اي بالاغلبية المطلقة للعدد الكلي"، لافتا الى اننا "غادرنا التوافقات واصبح التركيز على حسم كل لجنة لرئاستها وفق مصلحة اللجنة وماتراه مناسبا لعملها بالمرحلة المقبلة". وقال عضو الكتلة عدي عواد في حديث لـ الخليج 365، ان "اعضاء مجلس النواب ارادوا الخروج من بودقة التوافقات والمحاصصة، وان يتم العمل على حسم كل لجنة برلمانية من خلال التصويت داخل كل لجنة وفق مصالح اللجنة وتحسين عملها"، مبينا ان "الانتخابات سلاح ذو حدين وهي باغلبها تكون خارج رغبة كتل معينة او رؤساءها".واضاف عواد، ان "الاشكاليات التي حصلت بآلية الانتخاب باللجان خارج التوافقات كانت ترتكز حول عدم وجود النصاب او الاختلاف حول النصف زائد واحد، مابين من يقول انه 12 او 13 عضو من العدد الكلي والبالغ 23 نائب اي بالاغلبية المطلقة للعدد الكلي"، لافتا الى اننا "غادرنا التوافقات واصبح التركيز على حسم كل لجنة لرئاستها وفق مصلحة اللجنة وماتراه مناسبا لعملها بالمرحلة المقبلة". وكانت لجان الصحة والاقتصاد والزراعة والعمل والمهجرين وحقوق الانسان والامن الدفاع والقانونية والمالية والاسرة والطفولة والنفط والطاقة والثقافة قد حسمت رئاساتها خلال الايام القليلة الماضية.



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