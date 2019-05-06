أحزاب كردستان العراق الرئيسية توقع اتفاق تشكيل حكومة الاقليم

اسماء السيد - أسامة مهدي: بغياب الجماعة الاسلامية الكردستانية، اتفقت قيادات الاحزاب الرئيسية في اقليم كردستان العراق الشمالي اليوم على بنود تشكيل حكومة الاقليم الجديدة التي ستبدأ مشاوراتها غدا الاثنين والاتفاق عليها خلال شهر.

جاء ذلك في اعقاب محادثات مكثفة شهدتها مدينة السليمانية الشمالية اجراها نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وهي الاحزاب الرئيسية الثلاثة الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الاقليم نهاية أيلول سبتمبر 2018.

وقال نجيرفان بارزاني الذي وقع الاتفاق مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، في مدينة السليمانية أنه "بعد جولة طويلة وصعبة من المباحثات جرى اليوم التوقيع والاتفاق رسمياً مع الاتحاد الوطني ونحن سعداء للوصول الى خارطة طريق لتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة".

وأضاف "أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير جميعها أطراف فائزة بالإنتخابات الأخيرة ونتمنى أن يسعوا جميعاً لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين كافةكما نقلت عنه شبكة رووداو الإعلامية الكردية في تقرير تابعته ""الخليج 365"".

ومن جهته قال كوسرت رسول، ان هذا الاتفاق يعتبر حدثاً تاريخياً ويصب في خدمة شعب كردستان".. موضحا "عقدنا اتفاقاً مع حركة التغيير ومع الديمقراطي الكوردستاني لتشكيل الحكومة الجديدة".

لم يعد هناك عائق أمام تشكيل حكومة الاقليم

واضافة الى مباحثاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني فقد اجرى بارزاني مباحثات مع مسؤولي حركة التغيير في المقر الرئيس للحركة.

وأكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد انه لم يعد هناك وجود لاي عائق أمام تشكيل حكومة إقليم كردستان معبراً عن أمله في بدء العملية خلال أيام.

وقال محمود في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره في حركة التغيير شورش حاجي عقب انتهاء اجتماع الحزبين في السليمانية "كان هناك تفاهم بين التغيير والديمقراطي بشأن الوضع الحالي في إقليم كردستان".. وقال "نأمل بدء عملية تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة".

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وشدد على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير. واشار الى انه بعد اتفاقات اليوم لم يعد هناك أي عائق أمام تشكيل الحكومة.. لكنه اوضح أن "الجماعة الإسلامية الكردستانية لم تحسم قرارها بعد بشأن المشاركة في الحكومة".

من جانبه قال المتحدث باسم حركة التغيير إن "تحسين أوضاع المواطنين واجب على كل الأحزاب".. مشددا على ان هذه الاتفاقات هي في صالح شعب كردستان ولذلك يجب على كل الأطراف عدم عرقلة تشكيل الحكومة . واشار الى تشكيل لجنة لتقييم السير الذاتية للأشخاص الراغبين بشغل مناصب في الحكومة.

ويتضمن الاتفاق اقرار قانون جديد لرئاسة الاقليم وصلاحيات رئيسه وتشكيل الحكومة في مدة أقصاها شهر واحد وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب نسبب الفوز التي حققها الحزب في الانتخابات الاخيرة.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني قد اعلن مؤخرا عن ترشيح رئيس الحكومة نجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم ومسرور بارزاني رئيس الامن الوطني لرئاسة حكومة الاقليم.

يشار الى ان نجيرفان بارزاني هو ابن ادريس الاخ الراحل لمسعود بارزاني اما مسرور فهو نجل مسعود ويتولى حاليا رئاسة جهاز الامن والمخابرات في الاقليم.

يشار الى ان نتائج الانتخابات البرلمانية في الاقليم قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد .. من مجمزع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.