العراق: لن نتخذ قرارا فرديا بتعويض نقص الإمدادات النفطية الايرانية

اسماء السيد - أسامة مهدي: اكد العراق اليوم انه لن يتخذ قرارا فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية نتيجة العقوبات الاميركية على النفط الايراني، فيما قال انه ليس مشمولا بقرار واشنطن بإنهاء الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول من عقوباتها ضد ايران.

وشدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان على التزام العراق باتفاق المنتجين في منظمة "اوبك" والمتحالفين معها من خارج المنظمة بقيادة روسيا، الذي تم في ديسمبر عام 2018.

واكد الغضبان لدى وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة الاحد ان العراق لن يتخذ قرارا فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الاسباب لانه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى الى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الاسواق العالمية وتعمل على استقرار الاسواق النفطية العالمية والحصول على اسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء، في اشارة الى العقوبات الاميركية على تصدير النفط الايراني".

واشار الى ان العراق يحترم اتفاق خفض الانتاج ويلتزم به الى أبعد من ذلك لانه يهدف الى إعادة التوازن الى السوق النفطية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية تذبذباً وتراجعاً كبيراً في الأسعار.. مشيدا بالاتفاق الذي أدى الى إيقاف تدهور أسعار النفط وإعادة الثقة للسوق العالمية ودعم أسعار النفط الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل بعد ان تراجعت الى دون الأربعين دولاراً".

وأكد ان "العراق لا يتخذ قراراً فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الاسباب، لانه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى الى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الاسواق العالمية وتعمل على استقرار الاسواق النفطية العالمية والحصول على اسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء"، في اشارة الى تقليص صادرات النفط الايراني بسبب العقوبات الامريكية.

وأكد الوزير العراقي ان "المنتجين في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارجها هم وحدهم من يتخذ قرار الزيادة او خفض الانتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع الحاجة الفعلية للسوق العالمية والظروف والتحديات المحيطة بها".

واوضح ان "اللجنة الوزارية للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في الرياض بتاريخ 19 من الشهر الحالي بمشاركة العراق لبحث أوضاع السوق والاستماع الى تقرير اللجنة من اجل رفع التوصيات اللازمة الى الاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا خلال شهر يونيو المقبل لاتخاذ القرار المناسب"، كما نقل عنه بيان صحافي لوزارة النفط تابعته ""الخليج 365"".

.. ومباحثات مع أمير قطر

وعلى الصعيد نفسه، فقد التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي ثامر الغضبان مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة اليوم الاحد حيث نقل له تحيات رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مؤكدا حرص العراق على توطيد العلاقات مع قطر وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين العربيين الشقيقين.

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من جانبه، شدد امير دولة قطر على عمق العلاقات التي تربط الدوحة ببغداد .. مؤكدا سعي بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع افاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وعلى الصعيد نفسه، التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بنظيره وزير الطاقة القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي ، وعقد الطرفان اجتماعا موسعا لبحث افاق التعاون المشترك بين العراق وقطر في مجالات النفط والغاز والكهرباء ورغبة ادارة شركة قطر للبترول للمشاركة في الاستثمار والتعاون في مشاريع التطوير والاستثمار في قطاعات النفط والطاقة.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وصل الى الدوحة على رأس وفد ضم مدير عام شركة غاز الجنوب ، ومدير عام شركة الاستكشافات النفطية ، ومدير عام مصافي الجنوب ومسؤول الغاز في دائرة الدراسات ومدير مكتب الوزير ومدير المكتب الاعلامي في زيارة رسمية تلبية لدعوة وزير الطاقة القطري وتستمر الزيارة عدة ايام، حيث يجري الوفد مباحثات ونقاشات مع الجهات المتخصصة في قطاعات النفط والغاز والكهرباء وبحث فرص التعاون.

الكهرباء العراقية: العقوبات الاميركية على ايران لا تشملنا

اكدت وزارة الكهرباء العراقية ان العراق ليس مشمولا بالقرار الاميركي بإنهاء الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول بينها العراق من العقوبات الاميركية ضد ايران وانما تشمل دولا تشتري النفط الايراني الخام.

وأعلنت وزارة الكهرباء استمرار تدفق الغاز المستورد من ايران بواقع 28 مليون قدم مكعب قياسي يوميا لتغذية المحطات الانتاجية وكذلك تجهيز العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء، والتي ستسدد البلاد فيما بعد بالعملة المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية إن العراق يستورد حاليا ما يقارب 28 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا والتي تغذي عددًا من محطات التوليد ما يقارب من 2800 ميغاواط، ومن المؤمل ان ترتفع الكميات الموردة منه بداية شهر يونيو المقبل الى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميا لترتفع الطاقة المنتجة الى 3500 ميغاواط".

وأشار الى استمرار الجانب الايراني بتجهيز العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء يوميا والتي تغذي المنظومة الوطنية وبذلك تبلغ كميات الطاقة التي يستوردها العراق من ايران 4700 ميغاواط مما يسهم عن التخفيف عن كاهل العراقيين في فصل الصيف .. منوها الى ان هدف الوزارة توفير 8 الف ميغاواط ليكون حجم الطاقة هذا الصيف الاعلى في تاريخ العراق.. موضحا ان هذه العقود تسدد مبالغها بالعملة المحلية.

وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول اعفاء لمدة ثمانية أشهر لشراء النفط الايراني بعد أن أعادت فرض العقوبات المشددة على ايران في نوفمبر الماضي عقب انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.