العراق وفرنسا يوقعان وثيقة تعاون استراتيجي سياسي وعسكري وتجاري

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فيما يلتقي رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الفرنسي في باريس اليوم، وقع وزيرا خارجيتي البلدين وثيقة تعاون استراتيجي في مختلف المجالات وآليات تنفيذها.

ومن المنتظر ان يبحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس الجمعة الدعم الفرنسي للعراق في المجال العسكري وتدريب القوات العراقية والمشاركة في عمليات اعماره ومصير الفرنسيين الدواعش في سجون العراق.

وعلى هامش زيارة عبد المهدي لباريس، فقد وقع وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم ونظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان على وثيقة تعاون استراتيجيّ مُتعدِّد المجالات بين بلديهما ووضع آلـيَّات عملـيّة لتنفيذها.

وجاء هذا التوقيع الليلة الماضية "في إطار حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائـيَّة إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين"، كما قال بيان صحافي لوزارة الخارجية العراقية، تابعته ""الخليج 365"" الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الوثيقة تهدف إلى إنفاذ المحاور الرئيسة للتعاون الثنائيِّ على مُستوى المُشاوَرات السياسيّة وتعزيز عملـيَّات التبادل الدبلوماسيّ وتطوير التعاون المُؤسَّساتيّ في مجال الحوكمة والتعاون العسكريِّ والأمنيِّ وتطوير البرامج التدريبيّة المُتخصِّصة والمُلائِمة في مجال مكافحة الإرهاب والمُساهَمة في تنمية القدرات العراقـيَّة وإقامة شراكات اقتصاديَّة وتبادلات تجاريَّة "، ممّا يُؤكّد عزم الجانبين على دفع علاقات التعاون في جميع المجالات لترتقي إلى مُستوى طموح البلدين".

وزيرا الخارجيّة العراقي ونظيره الفرنسيّ لدى توقيع اتفاق بلديهما الاستراتيجي

وأعرب الحكيم بعد التوقيع على وثيقة التعاون، الذي جرى بحضور عبد المهدي، عن "رغبة بغداد في تنشيط التعاون مع فرنسا وتأكيد الالتزام المُشترَك بين البلدين".

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دعم عسكري واستخباري فرنسي للعراق

ودعمت فرنسا العراق في معركته ضد تنظيم داعش وتواصل توفير التدريب والدعم له لتعزيز القدرات القتالية للقوات العراقية. ومنذ إخراج التنظيم الارهابي من المناطق العراقية التي كان يسيطر عليها اواخر عام 2017 تدعم فرنسا القوات العراقية في جهودها الرامية إلى استهداف الجيوب المتبقية من عناصر داعش وتعزيز أمن الحدود.

ومؤخرا، اكد عبد المهدى خلال اجتماعه في بغداد مع وزير الخارجية الفرنسي لورديان أن فرنسا بلد صديق للعراق والعلاقات معها مهمة جدا لمكانتها ودورها القوى والمتميز، معربا عن أمله فى استمرار موقف فرنسا الداعم للعراق فى حربه ضد داعش والمضي بالتنسيق والتواصل حول دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة مثمنا إلغاءها الديون المترتبة على العراق عبر نادي باريس.

واليوم كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن "صفقة" تقوم بموجبها باريس بمنح تجهيزات عسكرية للعراق وتسهيلات أخرى مقابل التزام بغداد بعدم ترحيل الفرنسيين المنتمين لتنظيم داعش ومحاكمتهم داخل أراضيها.

وقالت إن زيارة عبد المهدي إلى فرنسا "شبه عائلية" فهذا السياسي قضى في فرنسا ما يقرب من أربعين سنة ولا تزال زوجته تقيم بالقرب من مدينة سانت إيتيان وهو ما يسهل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشارت إلى أنّ فرنسا لن تنسى قبول رئيس الوزراء العراقي باستقبال عناصر داعش الفرنسيين في سجون العراق كانوا من قبل في سجون الأكراد السوريين. واوضحت ان السلطات العراقية تطلب من الدول الغربية مبلغ مليار و800 مليون يورو مقابل إدارة ملف مئات من السجناء الذين لا ترغب دُوَلُهم الأصلية في استقبالهم.

ويوجد حاليا في العراق وجود عسكري فرنسي متمثلا بـ 1200 جندي فرنسي، فيما تتفاوض بغداد حول الحصول على مدافع "سيزار" التي انتهت مهمتها في المعارك التي دارت بالقرب من الحدود السورية.

ورأت أن فرنسا تدعم إرادة عبد المهدي في التخلص من الوصاية المزدوجة الأميركية الإيرانية، موضحة أن تلك الإرادة تتجلى في انفتاح العراق على دول عربية كالسعودية ومصر والأردن.

وأشارت الصحيفة إلى العروض الفرنسية التي بدأت تتضح معالمها مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق اواخر العام الحالي، حيث تتسابق شركات فرنسية لعقد صفقات ومنها "مطارات باريس" مع الموصل و"ألستوم" في تحالف مع "هيونداي" لتنفيذ ميترو بغداد على الرغم من أن هذا المشروع وكلفته 2 مليار ونصف مليار دولار تحوم حوله شبهات فساد بحسب الصحيفة.





