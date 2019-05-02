البرلمان يقرر ابقاء جلسته مفتوحة الى السبت المقبل

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب قرر ابقاء جلسته مفتوحة الى يوم السبت من الاسبوع المقبل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب قررت بجلسة اليوم، ابقاء الجلسة مفتوحة الى يوم السبت المقبل".
يشار الى ان مجلس النواب، صوت اليوم الخميس، على قرار يوصي الحكومة الغاء العمل بنظامي الاحيائي والتطبيقي المعتمد حاليا في المرحلة الاعدادي، كما صوت على قانون المدن الصناعية.
وعقد مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية الـ 15 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
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