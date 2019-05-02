الحكيم يصف احصائيات المختطفين الايزيديين بـ"المخيفة" ويدعو لتعويض المكّون

الخليج 365/ بغدادوصف رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، الخميس، الاحصائيات التي أعلنها مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين بـ"المخيفة" داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعويض المكون ماديا ومعنويا.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاحصائيات المخيفة والملفتة للنظر التي أعلنها مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين عن ضحايا هذا المكون المظلوم جراء الإرهاب الداعشي الظلامي مدعاة إلى المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية لأن تأخذ على عاتقها تجريم الإرهاب وإنصاف كل من تضرر جراءه".



وأضاف الحكيم، أن "تلك الاحصائيات تحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسات الإعلامية والمنظمات المجتمعية في العراق تحمل مسؤولية تبيان هذه المظلومية الكبرى وتعويض هذا المكون ماديا ومعنويا".

وكان مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين كشف، اليوم الخميس، عن احصائية جديدة بشأن عدد المختطفين، مبينا ان عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وعدد النازحين من جراء غزوة "داعش" نحو 360,000 نازح، وعدد الشهداء في الايام الاولى من دخول داعش 1293 شهيدا".

