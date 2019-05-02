بالفيديو... عمال العراق يطالبون بالحد من ظاهرة العمالة الاجنبية

كغيره من الاعوام السابقة، يحل عيد العمال هذا العام من دون تسجيل تحسن ملحوظ سواء في ما يتعلق باوضاع العمال او انخفاض معدلات البطالة، التي اصبحت تمثل شبحاً يلاحق الشباب الخريجين او اصحاب المهن الحرة.

وفي محاولة للنهوض بواقع شريحة العمال، برزت مطالبات بضرورة الحد من ظاهرة العمالة الاجنبية. فيما اكد آخرون على أهمية إعادة تفعيل المشاريع المتوقفة وتشغيل المعامل الانتاجية.

ووسط هذه المطالب، يبقى الامر مطروحا على طاولة الحكومة وجهاتها المعنية لاتخاذ جملة من القرارات لانقاذ الطبقة الكادحة ورفع مستواها المعيشي، بعد سلسلة طويلة من المعاناة التي لا تزال مستمرة.يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.