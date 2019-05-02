كتلة سائرون تنسحب من جلسة البرلمان

الخليج 365/ بغدادانسحب نواب كتلة سائرون، الخميس، من جلسة البرلمان احتجاجاً على إدراج قانون استرداد الأموال المهربة ضمن جدول أعمال الجلسة.

وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب كتلة سائرون انسحبوا من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ذلك جاء "احتجاجاً على إدراج قانون استرداد الأموال المهربة في الجلسة".

يذكر أن مجلس النواب عقد، ظهر اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية الـ 15 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

