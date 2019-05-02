حريق في مجمع تجاري يتسبب بقطع طريق رئيسي وسط كربلاء

الخليج 365/ كربلاءأفاد مصدر امني، الخميس، بأن حريقا اندلع في مجمع تجاري تسبب بقطع طريق رئيسي وسط محافظة كربلاء، مشيرا الى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، ظهر اليوم، في مخزن داخل مجمع تجاري في حي الحسين وسط مدينة كربلاء"، مبينا أن "الحريق تسبب بقطع طريق رئيسي يؤدي إلى مركز المدينة".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى فتح تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق".

