أمانة مجلس الوزراء تقلص الدوام الرسمي خلال رمضان

الخليج 365/ بغدادقررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في المؤسسات والدوائر الحكومية خلال شهر رمضان.

وقالت الأمانة، إنها "وجهت إعماماً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها كافة، بإعلامهم بتقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة خلال شهر رمضان المبارك".

وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "يُترك تحديد تقليص الوقت في بداية الدوام الرسمي أو نهايته إلى الجهة المسؤولة".



جدير بالذكر أن الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء عمدت خلال السنوات الماضية إلى تقليص ساعات الدوام الرسمي ساعة واحدة في دوائر الدولة خلال شهر رمضان.