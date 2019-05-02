نائب يهدد بإعلان أسماء سياسيين "يحاولون المتاجرة" بملف حل مجلس نينوى

الخليج 365/ بغداداعتبر النائب عن نينوى أحمد الجربا، الخميس، تأجيل التصويت على فقرة حل مجلس المحافظة "ابتزازاً سياسياً"، مهدداً بإعلان أسماء شخصيات سياسية "تحاول المتاجرة" بالملف.

وقال الجربا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "مجلس النواب كان من المفترض أن يصوت على حل مجلس محافظة نينوى ولكنه اخذ يأخذ إطار الابتزاز السياسي والمادي".

وأضاف، أن "فقرة حل مجلس محافظة نينوى أجلت إلى جلسات مقبلة"، مشيراً إلى أن "تأجيل التصويت أصبح ابتزازاً سياسياً للتصويت على بعض الشخصيات، والابتزاز السياسي غير مقبول".



وختم الجربا مؤتمره بالقول: "إن لم يتم تجميد عمل مجلس المحافظة سنقوم بذكر الشخصيات السياسية التي تحاول المتاجرة بهذا الملف والابتزاز السياسي".

وكان مصدر نيابي كشف، اليوم الخميس، عن تأجيل فقرة التصويت على حل مجلس محافظة نينوى إلى إشعار آخر.

