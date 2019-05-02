مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الاعتيادية الـ 15 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئيس مـجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم ١٥اليوم الخميس، ضمن الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الاولى الفصل التشريعي الثاني".
وقرر مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، تأجيل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الخامسة عشر عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس.
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