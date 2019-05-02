مصدر نيابي: تأجيل فقرة حل مجلس نينوى إلى إشعار آخر

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر نيابي، الخميس، بتأجيل فقرة التصويت على حل مجلس محافظة نينوى إلى إشعار آخر.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تم "تأجيل فقرة حل مجلس محافظة نينوى إلى جلسات أخرى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "البرلمان سيمضي بعقد جلسته الآن دون وضع هذه الفقرة".

وكان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، التصويت على فقرة حل مجلس محافظة نينوى.

