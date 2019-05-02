عبد المهدي يصل باريس

الخليج 365/ بغداداعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، ان الاخير وصل الى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى العاصمة الفرنسية باريس قادما من المانيا في زيارة رسمية".

وسيبحث عبد المهدي مه المسؤولين الفرنسيين على رأسهم ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدجين ودخول الشركات الفرنسية في مجال الاستثمار واعمال المناطق المحررة من "داعش".



واختتم عبد المهدي اليوم الخميس، زيارته الى المانيا بعدما وقع عدة اتفاقيات اهمها توقيع اتفاقية مع شركة سيمنز لتطوير الطاقة الكهربائية في العراق.