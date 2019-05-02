نائب يجمع 101 توقيع لتشريع قانون "حجب المواقع الإباحية"

الخليج 365/ بغدادأعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، عن جمع 101 توقيع نيابي لتشريع قانون "حجب المواقع الإباحية"، معتبراً أن تلك المواقع "تزعزع الاستقرار الروحي وتقتل روح العمل والإبداع" لدى الشباب.

وقال العقابي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "الشباب العراقي يعاني اليوم من عدة تحديات، أبرزها البطالة، وقد بدأنا في سلسلة خطوات قانونية لمعالجة هذا الأمر بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".



وأضاف، أن "هناك تحدياً آخر لا يقل خطورة عن تحدي البطالة، وهو تعرض المنظومة الأخلاقية إلى التهديم بسبب الانفتاح التكنلوجي وغياب التقنين، فنشهد توافداً كبيراً من قبل الشباب للمواقع الإباحية، التي تزعزع الاستقرار الروحي لدى هذه الشريحة وتقتل روح العمل والإبداع، بالإضافة إلى ما تعكسه على الأمن المجتمعي".

ومضى العقابي إلى القول: "جمعنا اليوم عدداً من التواقيع تجاوز الـ100 توقيع، لتقديم مقترح قانون حجب المواقع الإباحية إلى مجلس النواب، لغرض التصويت عليه".

